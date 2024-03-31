В Баку перевернулся автомобиль

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Согласно информации, в результате аварии перевернулся автомобиль Mitsubishi.

Причина ДТП неизвестна. В результате происшествия машина получила серьезные повреждения.

Отмечается, что совместными усилиями прохожих транспортное средство удалось поставить обратно на колеса.

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