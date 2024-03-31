https://news.day.az/society/1648396.html В Баку перевернулся автомобиль - ВИДЕО
В Баку перевернулся автомобиль - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Согласно информации, в результате аварии перевернулся автомобиль Mitsubishi.
Причина ДТП неизвестна. В результате происшествия машина получила серьезные повреждения.
Отмечается, что совместными усилиями прохожих транспортное средство удалось поставить обратно на колеса.
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