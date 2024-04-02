Арестована женщина, обвиняемая в госизмене

В Азербайджане арестована женщина, обвиняемая в государственной измене.

Как сообщает Day.Az, Юсифова Валида Эльчин гызы была задержана Служба государственной безопасности.

Предварительное следствие в ее отношении завершено, собранные материалы переданы в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Юсифовой было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Подготовительное заседание суда назначено на 15 апреля.

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