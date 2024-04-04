Начато строительство автодороги Бёюк-шор-Пиршаги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству автодороги Бёюк-шор-Пиршаги, сообщает в четверг Day.Az.

По данным госагентства, протяженность новой шестиполосной автомагистрали составит 12,7 километра, ее функционирование позволит отрегулировать транспортные потоки в/из Баку.

"Начата очистка территории для дальнейших работ по укладке грунта. Дорога начнется у озера Бёюк-шор, далее пройдет через поселки Мамедли и Кюрдаханы с выходом на поселок Пиршаги", - отмечено в информации.

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