В Карабахе организуются курсы профподготовки
Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает реализацию активных программ занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий, сообщили Day.Az в министерстве.
В рамках этих программ Агентство организует курсы профессиональной подготовки в:
- городе Лачин и селах Лачина - Забух, Сус, Бейлик, Гилябирд,
- городе Шуша и шушинском поселке Туршсу,
- городе Физули и селе Девлетъярлы Физулинского района,
- городе Зангилан и селах Зангилана - Агалы, Джахангирбейли,
- городе Джебраил и селах Джебраила - Хоровлу, Шукюрбейли,
- городе Кяльбаджар,
- городе Ходжалы и ходжалинском селе Малыбейли,
- селе Кяркиджахан в Ханкенди,
- губадлинских селах Махрузлу, Зиланлы,
- агдеринских селах Талыш, Суговушан, Умудлу,
- селах Агдама - Хыдырлы, Кенгерли, Сарыджалы,
- селе Ходжавенд Ходжавендского района.
Для участия в курсах могут обратиться ищущие работу лица, уже переселенные в указанные населенные пункты, а также те, кто переселится в течение этого года.
Чтобы принять участие в курсах профессиональной подготовки, следует пройти регистрацию, обратившись в центры DOST, филиалы по трудоустройству, или заполнив форму на сайте sosial.gov.az в разделе "Профессиональная подготовка в Карабахе и Восточном Зангезуре".
Продолжительность курсов - до 6 месяцев, курсы бесплатные.
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