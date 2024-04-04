В Карабахе организуются курсы профподготовки

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает реализацию активных программ занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий, сообщили Day.Az в министерстве.

В рамках этих программ Агентство организует курсы профессиональной подготовки в:

- городе Лачин и селах Лачина - Забух, Сус, Бейлик, Гилябирд,

- городе Шуша и шушинском поселке Туршсу,

- городе Физули и селе Девлетъярлы Физулинского района,

- городе Зангилан и селах Зангилана - Агалы, Джахангирбейли,

- городе Джебраил и селах Джебраила - Хоровлу, Шукюрбейли,

- городе Кяльбаджар,

- городе Ходжалы и ходжалинском селе Малыбейли,

- селе Кяркиджахан в Ханкенди,

- губадлинских селах Махрузлу, Зиланлы,

- агдеринских селах Талыш, Суговушан, Умудлу,

- селах Агдама - Хыдырлы, Кенгерли, Сарыджалы,

- селе Ходжавенд Ходжавендского района.

Для участия в курсах могут обратиться ищущие работу лица, уже переселенные в указанные населенные пункты, а также те, кто переселится в течение этого года.

Чтобы принять участие в курсах профессиональной подготовки, следует пройти регистрацию, обратившись в центры DOST, филиалы по трудоустройству, или заполнив форму на сайте sosial.gov.az в разделе "Профессиональная подготовка в Карабахе и Восточном Зангезуре".

Продолжительность курсов - до 6 месяцев, курсы бесплатные.

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