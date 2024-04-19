В Гаджигабуле задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана

Сотрудники Главного управления МВД Азербайджана по борьбе с наркотиками провели очередную операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе операции на территории Гаджигабульского района был задержан житель Масаллинского района Фаиг Гезалов с около 12 килограммами марихуаны.

Ф.Гезалов сообщил, что получил наркотики посредством гражданина Ирана по имени "Яшар", с которым познакомился в социальных сетях. Он должен был взамен на денежное вознаграждение оставить наркотики по разным адресам в столице и сообщить об этом иранскому наркоторговцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжаются.

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