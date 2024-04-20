В Сабунчинском районе Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Бакиханов.

Саламзаде Этибар Таир оглу 1990 года рождения поссорился со своим коллегой Эльшаном на хлебозаводе "Бакиханов", где он работал.

Затем мужчины, покинув завод, устроили драку на улице.

Эльшан нанес Э.Саламзаде ножевые раны.

Этибар Саламзаде скончался по дороге в больницу.

По данному факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело.

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