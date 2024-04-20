В Азербайджан доставлено лицо, находящееся в международном розыске

Еще одно лицо, находящееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Назарова Маиса Фахраддин оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07 апреля 2002 года.

Так, в связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Маисом Назаровым преступления по незаконному изготовлению, производству, приобретению, хранению, перевозке, отправке или продаже наркотических средств в крупном размере в сговоре с группой лиц, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск за уклонение от следствия и укрывательство.

Указанное лицо было задержано на территории Республики Казахстан и доставлено сегодня в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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