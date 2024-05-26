https://news.day.az/society/1663137.html О причинах пыльной погоды в Баку
О причинах пыльной погоды в Баку
По данным автоматических станций, в атмосферном воздухе в Баку и на Абшероне наблюдаются частицы пыли.
Как сообщила Day.Az главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,3 раза.
"Пыльная погода носит трансграничный характер в зависимости от метеорологической ситуации и, как ожидается, будет продолжаться в течение дня", - отметила Р.Аллахвердиева.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре