О причинах пыльной погоды в Баку

По данным автоматических станций, в атмосферном воздухе в Баку и на Абшероне наблюдаются частицы пыли.

Как сообщила Day.Az главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,3 раза.

"Пыльная погода носит трансграничный характер в зависимости от метеорологической ситуации и, как ожидается, будет продолжаться в течение дня", - отметила Р.Аллахвердиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!