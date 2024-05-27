В объединении инвалидов и ветеранов карабахской войны представлены книги известного юриста

На днях в административном здании Общественного объединения инвалидов, ветеранов карабахской войны и семей шехидов состоялась презентация книг заведующего кафедрой Международного права и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и Полномочного посла, доктора юридических наук, профессора Намика Алиева. Презентация была организована совместно Общественным объединением инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов и Общественным объединением просвещения молодежи демобилизованными военнослужащими.

Как сообщает Day.Az, профессор Намик Алиев автор более 30 монографий, книг, и брошюр, более 130 научных, 120 публицистических и газетных статей, является научным редактором нескольких десятков монографий и сборников научных статей. Его научные труды изданы в 17 странах на 13 языках, в том числе монография "Международное право и нагорно-карабахский конфликт" - в 7 странах на 7 языках, монография "Международные договоры по Южному Кавказу ХIХ-ХХ вв. и переселение армян" - в 3 странах на 2 языках, а монография "Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: правовые аспекты" - в 3 странах на 3 языках.

Намик Алиев участвовал в подготовке более ста принятых парламентом законопроектов, в том числе в сфере конституционного, муниципального и военного права Азербайджана. В 1992-1993 годах руководил отделом аппарата Парламента Азербайджана по подготовке военного законодательства. Автор ряда книг и монографий по военному праву.

В 1999 году руководил переводом на азербайджанский язык и изданием Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и дополнительных протоколов к ним. Издание было осуществлено впервые в Азербайджане, в год 50-летия этих конвенций. Намик Алиев также является автором предисловия к данному изданию.

Выступив на презентации, профессор Алиев который рассказал о своей законотворческой и научной деятельности, связанной с военным законодательством и карабахской проблемой, дал информацию о своем участии в информационной войне, об истории появления на свет некоторых из своих книг. Намик Алиев особо подчеркнул выдающуюся роль личности общенационального лидера Гейдара Алиева в сохранении и укреплении азербайджанской государственности, историческую и решающую роль Президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в освобождении оккупированных территорий и полном восстановлении суверенитета Азербайджана.

Автор передал общественным объединениям комплекты своих книг. В свою очередь, представители общественных объединений вручили Намику Алиеву памятные медали.