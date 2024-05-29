Стамбул, окрашенный в цвета азербайджанского флага, этой ночью выглядит еще прекраснее

Мосты "Мучеников 15 июля", "Султана Мехмета Фатеха" и "Султана Селима Явуза", считающиеся символами Стамбула, окрасились в цвета азербайджанского флага по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как передает Day.Az, проекция флага была организована по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, при поддержке государственных учреждений Турции.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в своем аккаунте в социальной сети X написал, что Стамбул, покрытый цветами азербайджанского флага, выглядит этой ночью еще красивее.

"Мосты "Султана Мехмета Фатеха", "Мучеников 15 июля" и "Султана Селима Явуза" окрасились в цвета Азербайджана. С Днем независимости Азербайджана", - написал он.

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