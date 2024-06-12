В город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 12 июня очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Шуша возвращается еще 21 семья - 85 человек. Жители выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации. Напомним, что к настоящему времени в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 126 семей, или 491 человека.