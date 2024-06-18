Работники сферы здравоохранения недостаточно вовлечены в работу по борьбе с изменением климата.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи во время панельной дискуссии на глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

По ее словам, изменение климата отрицательно сказывается на здоровье людей.

"Глобальное потепление, изменение климата приобретают все более широкий размах. В связи с глобальным потеплением было проведено много исследований. На мой взгляд, мы можем изменить ход событий. Как работник сферы здравоохранения я считаю, что мы недостаточно вовлечены в работу, проводимую в области борьбы с изменением климата, глобальным потеплением", - добавила Харманджи.

Отметим, что в Баку проходит глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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