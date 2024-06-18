Турция отправила в Азербайджан 100 тыс. саженцев деревьев

Турция отправила в Азербайджан 100 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении лесным хозяйством при Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Саженцы выращены в лесных хозяйствах провинций Эскишехир, Конья, Мерсин, Шанлыурфа и Сакарья.

По данным управления, высадку саженцев планируется осуществить в Баку и Карабахском регионе Азербайджана, что станет вкладом в экологию братского государства.

Кроме того, в ведомстве поделились планами поддержки Азербайджана в вопросе борьбы с опасным вредителем - каштановой орехотворкой (Dryocosmus kuriphilus), которую также называют "пчелой-убийцей".

Этот вредитель, родиной которого является Китай, был замечен в 2014 году и в Турции и с тех пор наносит серьезный вред лесным массивам и фруктовым садам в различных регионах страны.

В борьбе с этими пчелами широко используются естественные враги каштановой орехотворки.

В Управлении лесным хозяйством сообщили, что в текущем году в Азербайджан было послано 50 тыс. особей хищных насекомых, поедающих в природе "пчел-убийц".

Специалисты из Турции организуют также тренинги для коллег из Азербайджана по вопросу эффективной борьбы с "пчелами-убийцами".

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