В Азербайджане в связи с обеспечением жильем семей шехидов вносятся изменения в закон

В отношении членов семей шехидов вносятся изменения в закон о ведении учета лиц, нуждающихся в жилом помещении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В законопроекте отмечается, что усиление социальной защиты семей шехидов, постоянное улучшение их благосостояния является одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой под непосредственным руководством главы государства. В результате многогранных мер социальной защиты жилищная проблема семей шехидов, охваченных в настоящее время 20 наименованиями обеспечения и социальной помощи, также находится под особым контролем государства.

В связи с этим проект, предусматривающий изменение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, в отношении членов семей шехидов следует рассматривать как очередной позитивный шаг в этой области.

Так, в действующей законодательной системе не предусмотрено положение о том, что в случае смерти члена семьи шехида, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также лица, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, которому впоследствии был присвоен статус шехида, этот учет сохраняется за членами его семьи.

В связи с этим указанный законопроект подготовлен в целях улучшения жилищных условий субъектов, относящихся к данной категории, и совершенствования нормативного регулирования постановки на учет лиц, нуждающихся в жилье.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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