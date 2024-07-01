https://news.day.az/society/1671993.html В поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района сожжено более тонны дикой конопли
В поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района сожжено более тонны дикой конопли
В поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района сожжено более тонны дикорастущей конопли.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно информации, сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции провели мероприятие в соответствии с планом "Xaşxaş 2024".
В ходе мероприятия на территории поселка Гырмызы Базар было собрано и сожжено более одной тонны (4650 кустов) дикой конопли.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре