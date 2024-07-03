Тяжелое ДТП в Азербайджане

- есть погибшие и раненые

В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария зарегистрирована на проспекте Гейдара Алиева.

Отмечается, что легковой автомобиль марки Hyundai, двигавшийся по проспекту, столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes.

В результате аварии погибли жители Бейлаганского района Гусейнов Низами Иса оглы (1958 г.р.) и Мамедова Сабира Сумбат гызы (1965 г.р.). Пять человек получили различные телесные повреждения - это жители Бейлаганского района Ханкишиев Рамиз Али оглы (1978 г.р.), Гусейнова Наргиз Низами гызы (1987 г.р.), Бандалиев Имамеддин Муртуза оглы (1990 г.р.), а также жители Сабунчинского района столицы Меликзаде Рауль Вусал оглы (2017 г.р.) и Меликзаде Ибрагим Вусал оглы (2010 г.р.).

Пострадавших доставили в центральную больницу Бейлаганского района. Сообщается, что их жизни ничто не угрожает.

Причины аварии расследуются.

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