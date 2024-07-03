Определена пошлина за оценку подготовки водителей такси

В Азербайджане пошлина за оценку подготовки водителей такси определена в 35 манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Утверждены форма документа о результатах и размер платы за проведение оценки профессиональной деятельности и поведения водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки внутри страны автомобильным транспортом общего пользования, особенностей режима труда и отдыха, а также нормативных правовых актов, регулирующих пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, и нормативных правовых актов, регулирующих этическое поведение водителей легковых автомобилей такси и пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Согласно решению, плата за оценку проводящейся Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики профессиональной деятельности и поведения водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки внутри страны автомобильным транспортом общего пользования, особенностей режима труда и отдыха, а также специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси по вопросам этического поведения и нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом утверждена в 35 манатов.

Настоящее решение не распространяется на лиц, имеющих свидетельство о прохождении "Специальной программы обучения профессиональной деятельности и поведению водителей, осуществляющих внутренние пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом общего пользования, особенностям режима труда и отдыха, а также нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом" до окончания срока действия свидетельства, а также на лица, прошедших до 1 июля 2024 года "Специальную подготовку по вопросам этики для водителей легковых автомобилей такси и нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом".

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