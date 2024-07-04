На одной из улиц Баку будет ограничено движение автобусов

В связи с ремонтными работами на дорогах Баку с 07:00 4 июля до 22:00 5 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств на улице Микаила Мушфига (от проспекта Парламента до улицы Исмаил-бея Гутгашинлы).

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, в связи с введением ограничения движение регулярных автобусных маршрутов № 6, 10, 31, 53 и 77, выходящих на улицу Микаила Мушфига, в качестве альтернативы будет организовано через проспекты Парламента и Гусейна Джавида, а также улицу Мехди Гусейна.

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