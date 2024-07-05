Награждены победители республиканских предметных олимпиад

5 июля в Бакинском Конгресс-центре состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

В церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, депутаты, сотрудники государственных и частных структур, учащиеся и их родители, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем был продемонстрирован видеоролик о республиканских предметных олимпиадах.

На церемонии были вручены дипломы и награды 8 золотым медалистам, показавшим самые высокие результаты на республиканских предметных олимпиадах, а также победителям олимпиад в целом. Было отмечено, что в 2023-2024 учебном году в республиканских предметных олимпиадах по 8 предметам в 2 возрастных группах в общей сложности 491 ученик был удостоен звания победителя.

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