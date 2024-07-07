Пожар в жилом доме в Баку локализован - ОБНОВЛЕНО
Пожар в шахте 16-этажного дома по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе города Баку был оперативно локализован подразделениями пожарной охраны.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Работы по полному тушению пожара продолжаются.
17:55
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в жилом доме на улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией были направлены на место происшествия соответствующие подразделения МЧС.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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