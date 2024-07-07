Пожар в жилом доме в Баку локализован

Пожар в шахте 16-этажного дома по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе города Баку был оперативно локализован подразделениями пожарной охраны.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Работы по полному тушению пожара продолжаются.

17:55

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в жилом доме на улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией были направлены на место происшествия соответствующие подразделения МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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