https://news.day.az/society/1673928.html В большей части армянской хореографии стала присутствовать азербайджанская музыка - Тарана Мурадова на платформе Baku Network - ВИДЕО
В большей части армянской хореографии стала присутствовать азербайджанская музыка - Тарана Мурадова на платформе Baku Network - ВИДЕО
В большей части армянской хореографии стала присутствовать азербайджанская музыка.
Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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