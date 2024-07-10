В большей части армянской хореографии стала присутствовать азербайджанская музыка.

Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.

Представляем вниманию читателей отрывок передачи:

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