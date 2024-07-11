Завтра не будет газа в этих районах Баку

Завтра в Хатаинском и Сураханском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами 12 июля с 10:00 и до завершения работ газоснабжение на ряде улиц Хатаинского района и жилом массиве Гум Сураханского района будет временно прекращено.

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