https://news.day.az/society/1674296.html Завтра не будет газа в этих районах Баку
Завтра не будет газа в этих районах Баку
Завтра в Хатаинском и Сураханском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами 12 июля с 10:00 и до завершения работ газоснабжение на ряде улиц Хатаинского района и жилом массиве Гум Сураханского района будет временно прекращено.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре