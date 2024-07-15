Создана "горячая линия" для поддержки населения, возвращающегося на освобожденные территории Азербайджана

В соответствии с Планом мероприятий I Государственной программы "Большое возвращение", в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики создана специальная "горячая линия" для поддержки населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в понедельник Day.Az в госкомитете, сотрудники госкомитета были проинструктированы о порядке работы "горячей линии".

"Супервайзер Эмин Махмудов подробно проинформировал их о принципе работы новосозданной "горячей линии". Было отмечено, что для получения информации и обращений, связанных как с возвращением на освобожденные территории, так и с другими направлениями деятельности госкомитета, граждане могут звонить на номер "1657" с номеров всех операторов телефонной связи. На звонки будут отвечать в автоматическом режиме. "Горячая линия" будет работать в будние дни с 9:00 до 18:00. В госкомитете выделены и оснащены необходимым техническим оборудованием специальные рабочие места для операторов "горячей линии". "Горячая линия" функционирует и готова принимать звонки граждан", - говорится в сообщении.

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