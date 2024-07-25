Освобожденные территории Азербайджана поражают пейзажами

Освобожденные территории Азербайджана поражают великолепными пейзажами и историческими памятниками.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам путешественник из Украины Владислав Кибол в ходе визита в Карабах и Восточный Зангезур.

"Я уже несколько раз бывал в Азербайджане, но в Карабахе оказался впервые. Я неоднократно подавал запросы, чтобы приехать сюда после полного освобождения территории. Однако работы по разминированию задерживали визиты. Сейчас меня наконец-то пригласили в Карабах в составе группы Most Traveled People. Мы уже осмотрели аэропорт в Физули: он великолепен, новый и чистый. Очень надеемся, что скоро он начнет принимать множество рейсов не только внутренних, но и из Турции и Европы", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня начался визит в Карабах расширенной делегации из 35 человек, в том числе главы одного из четырех крупнейших клубов путешественников мира - туристического клуба MTP (Most Traveled People).

Делегацию возглавляет Чарльз Вили (Charles Veley), чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира, к поездке приоединились международные путешественники из 13 стран (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Португалия, Филиппины, Польша, Венгрия и другие).

За 4 года, прошедшие после Отечественной войны, около 400 международных путешественников большими группами из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз. Сегодняшняя поездка - одиннадцатая.

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