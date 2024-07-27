https://news.day.az/society/1677719.html Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода на 9:00 27 июля.
Как сообщили Day.Az, в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 23 июля, как сообщалось ранее, в регионах Азербайджана продолжалась нестабильная погода, местами дожди и грозы.
В отдельных районах осадки носили интенсивный ливневый характер.
В Лерике, Дашкесане, Гядабеке, Гёйгеле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Балакене, Шеки, Гусаре, Крызе наблюдался туман.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30, в Нахчыване - 36, в низменных районах - 32, в горных - 19 градусов тепла.
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