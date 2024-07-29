В Азербайджане военнослужащий покончил с собой - ФОТО
В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Гахраманов Аршад Маариф оглу покончил с собой, применив огнестрельное оружие.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.
На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела.
По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные мероприятия.
Расследование продолжается.
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