В Азербайджане на сайтах ряда компаний удалены условия, ограничивающие права потребителей

В Азербайджане на интернет-страницах субъектов предпринимательства, продающих электронику и бытовую технику, устранены условия, ограничивающие права потребителей.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что произведено изучение интернет-страниц основных участников рынка в сфере реализации товаров электроники и бытовой техники - ООО "ABC Telecom" (сеть магазинов "Kontakt Home"), ООО "Baku Electronics", ЗАО "Integral" (сеть магазинов "Maxi"), ООО "Irşad Electronics", ООО "Power On" (сеть магазинов "Music Gallery"), ООО "Soliton Ltd" и ООО "Ultratek", с целью предотвращения включения в договоры условий, ограничивающих права потребителей, а также предотвращения нарушения правил обмена или возврата проданных товаров.

В результате было установлено, что гарантийные условия "ABC Telecom", "Baku Electronics", "Irşad Electronics", "Power On", "Soliton Ltd" и "Ultratek", а также условия, применяемые при обмене и возврате товаров, ограничивают права потребителей по сравнению с правами, предусмотренными законодательством.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами этим субъектам предпринимательства были направлены письма о приведении их деятельности в соответствие с законодательством в области защиты прав потребителей. В этих письмах были доведены до сведения положения законодательных актов в этой сфере. Указанные субъекты предпринимательства добровольно устранили обстоятельства, ограничивающие права потребителей, что было учтено Государственной службой.

Условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, предусмотренными законодательством, считаются недействительными, и если в результате применения этих условий потребителю был причинен ущерб, он вправе потребовать возмещения виновным лицом суммы ущерба в полном объеме. Также согласно Кодексу об административных проступках, нарушение правил замены или возврата проданных товаров, а также включение в договор условий, ограничивающих права потребителя в сравнении с правами, предусмотренными законодательством, влечет административную ответственность.

В случае, если потребители сталкиваются с нарушением их прав, гарантированных законодательством, или обстоятельствами, ограничивающими их права, они могут обратиться в Госслужбу посредством интернет-страницы ведомства (https://competition.gov.az/az/page/muraciet/erize-sikayet-teklif), электронной почты ([email protected]), или обратиться через колл-центр 195-1-4.

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