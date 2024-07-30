Хорошая новость для отправляющихся в Агстафу на поезде

В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 3-4 августа.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, поезда Баку-Агстафа-Баку функционируют по обычному графику ежедневно утром и вечером в обоих направлениях.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ЗАО, в приложении "ADY Mobile" или позвонив в колл-центр "1822", который работает круглосуточно и без выходных", - отмечается в сообщении.

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