https://news.day.az/society/1678892.html Объявлен прием на вакантные места в магистратуру
Объявлен прием на вакантные места в магистратуру
Государственный экзаменационный центр объявляет о выборе специализации для приема на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики на 2024/2025 учебный год с 1 по 8 августа 2024 года.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием на вакантные места по плану осуществляется на конкурсной основе на основе баллов, набранных в первой или второй попытке вступительного экзамена, проведенного 11 февраля и 28 апреля 2024 года.
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