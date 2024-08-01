Изменилось время осенних каникул школьников

Изменилось время осенних каникул в образовательных учреждениях общеобразовательной ступени (за исключением специальных учебных заведений), действующих на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в постановлении Кабмина Азербайджана "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджанской Республики в период проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения".

Согласно решению, по общеобразовательной ступени - с 12 по 22 ноября 2024 года будут осенние каникулы. Ранее этот период был с 16 по 20 ноября.

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