В Газахе взорвались мины

2 августа в селе Гызылгаджилы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, достигнутого 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, Государственной пограничной службы и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

"В результате инцидента военнослужащий Государственной пограничной службы прапорщик Ахадли Хаял Адинагулу оглу и сотрудник Агентства по разминированию Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу получили ранения в области ног в результате взрыва противопехотной мины во время разминирования при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники Агентства Алекперов Эльчин Ильхам оглу и Мирзаев Явер Гярай оглу получили осколочные ранения. Пострадавшие были немедленно госпитализированы, опасности для их жизни нет", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что сотрудниками Шамкирской военной и Газахской районной прокуратур с участием прокурора-криминалиста проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту проводится расследование в органах прокуратуры, говорится в совместном сообщении ведомств.

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