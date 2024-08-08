В Азербайджане ожидается 38 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 9 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер сменится днем северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70 %, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди и град. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-16° тепла, днем 18-23° тепла.

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