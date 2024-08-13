В Лянкяране задержан наркоторговец

Сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, передает Day.Az.

Как сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, у Э.Гусейнова, ранее судимого за аналогичное преступление, было обнаружено 17 кг марихуаны и 1 кг героина.

В ходе расследования было установлено, что мужчина приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Рази, личность которого устанавливается следствием. Решением суда в отношении Э.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в течение этого месяца в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского отдела полиции, были задержаны в общей сложности 33 человека, организовавших незаконный оборот наркотиков.

Отметим, что недавно сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции изъяли из оборота 61 кг наркотических средств.

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