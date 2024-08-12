Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции изъяли из оборота 61 кг наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в ходе операции, проведенной в городе Лянкяран, был задержан еще один член организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, - ранее судимый Кямран Абдуллаев. У него было изъято 61 кг марихуаны, банковская карта и весы, используемые для продажи наркотиков.

К.Абдуллаев, войдя в сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, планировал контрабандным путем ввезти наркотики в Азербайджан и доставлять их по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других членов организованной группы.

Отметим, что в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных 5 августа в 19:32 на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Госпогранслужбы, также была пресечена попытка контрабандного провоза из Ирана в Азербайджан 5 килограммов 630 граммов марихуаны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!