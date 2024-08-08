https://news.day.az/society/1680671.html Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.
Согласно информации, в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных 5 августа в 19:32 на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Госпогранслужбы, была пресечена попытка контрабандного провоза из Ирана в Азербайджан 5 килограммов 630 граммов марихуаны.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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