Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
В результате очередной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, был предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии наркотических средств.
Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, Самит Мамедов и его знакомый Хидаят Рашидов были задержаны полицией и пограничниками в Имишлинском районе. В автомобиле, которым управлял последний, было обнаружено 134 килограмма марихуаны, героина, опиатов и 1000 таблеток метадона, состав которых был обогащен психотропными веществами.
"Подозреваемые сообщили, что наркотики они приобрели в тайнике на территории Имишлинского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.
Установлено, что Самит Мамедов и Хидает Рашидов организовали контрабандную перевозку наркотических средств из приграничных регионов в Баку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что сегодня сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
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