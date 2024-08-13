Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

В результате очередной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, был предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии наркотических средств.

Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, Самит Мамедов и его знакомый Хидаят Рашидов были задержаны полицией и пограничниками в Имишлинском районе. В автомобиле, которым управлял последний, было обнаружено 134 килограмма марихуаны, героина, опиатов и 1000 таблеток метадона, состав которых был обогащен психотропными веществами.

"Подозреваемые сообщили, что наркотики они приобрели в тайнике на территории Имишлинского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

Установлено, что Самит Мамедов и Хидает Рашидов организовали контрабандную перевозку наркотических средств из приграничных регионов в Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что сегодня сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

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