Новые назначения в Коллегии адвокатов Азербайджана

Прошло очередное заседание Президиума Коллегии Азербайджанской Республики, четырем адвокатам был вынесен выговор, а шестерым - предупреждение.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Коллегии адвокатов.

Было отмечено, что на заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений в "Смету заработной платы и штатное расписание" аппарата Президиума Коллегии адвокатов. На должность руководителя аппарата Коллегии - генерального секретаря был назначен заведующий отделом человеческих ресурсов аппарата Коллегии адвокатов адвокат Орхан Бабаев, на должность заведующего отделом человеческих ресурсов Аппарата КА - сотрудник аппарата Коллегии Али Мирзаев, на должность директора отдела международного сотрудничества Аппарата - Гёзяль Гусейнзаде. Президиум пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе заседания были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов, и Президиумом было принято решение об обращении в суд о приостановлении деятельности одного адвоката за допущенные им дисциплинарные нарушения и исключения его из состава Коллегии адвокатов, решение о приостановлении деятельности одного адвоката на определенный срок, о вынесении выговора 4 адвокатам, а 6 адвокатам было вынесено предупреждение.

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