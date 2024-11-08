https://news.day.az/society/1705467.html В Физули прошел праздничный салют в честь Дня Победы - ФОТО Вечером 8 ноября в Физули состоялся праздничный фейерверк, приуроченный ко Дню Победы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, зрелищное шоу вызвало большой интерес и восторг у местных жителей.
В Физули прошел праздничный салют в честь Дня Победы - ФОТО
Вечером 8 ноября в Физули состоялся праздничный фейерверк, приуроченный ко Дню Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, зрелищное шоу вызвало большой интерес и восторг у местных жителей.
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