В Физули прошел праздничный салют в честь Дня Победы

Вечером 8 ноября в Физули состоялся праздничный фейерверк, приуроченный ко Дню Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, зрелищное шоу вызвало большой интерес и восторг у местных жителей.