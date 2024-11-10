https://news.day.az/society/1705751.html МИД Азербайджана о состоянии семьи, попавшей в ДТП в Египте С азербайджанской семьей (3 человека), попавшей в автомобильную аварию в Египте, связалось наше посольство в Египте. Как сообщил в ответ на запрос Day.Az пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, наши соотечественники получили незначительные травмы.
МИД Азербайджана о состоянии семьи, попавшей в ДТП в Египте
С азербайджанской семьей (3 человека), попавшей в автомобильную аварию в Египте, связалось наше посольство в Египте.
Как сообщил в ответ на запрос Day.Az пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, наши соотечественники получили незначительные травмы.
Сообщается, что они чувствуют себя хорошо:"Они уже в отеле и не имеют никаких жалоб".
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