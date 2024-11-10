МИД Азербайджана о состоянии семьи, попавшей в ДТП в Египте

С азербайджанской семьей (3 человека), попавшей в автомобильную аварию в Египте, связалось наше посольство в Египте.

Как сообщил в ответ на запрос Day.Az пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, наши соотечественники получили незначительные травмы.

Сообщается, что они чувствуют себя хорошо:"Они уже в отеле и не имеют никаких жалоб".