Как выглядит открывшийся ботанический сад?

В Баку был организован медиатур в Центральный ботанический сад, который открылся после значительных работ по благоустройству, капитальной реконструкции, строительству и расширению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках медиатура было подчеркнуто, что Центральный ботанический сад, основанный в 1934 году с целью охраны флоры Азербайджана и сохранения генофонда растений, долгое время функционировал как научно-исследовательское учреждение.

В ходе проведённых работ были снесены незаконные постройки, и территория сада была расширена с 39 до 45 гектаров. В ботаническом саду был создан новый входной комплекс, построены современные оранжереи, соответствующие строительным нормам, и фонтан, а также был капитально отремонтирован старый оранжерейный комплекс. Кроме того, в саду появились редкие декоративные деревья и кустарники, привезённые из различных стран, а также цветы, выращенные в особых условиях.

На территории сада также созданы:

Трехблочная теплица для выращивания растений.

Озерный комплекс.

Смотровая площадка.

Современный пешеходный мост длиной 650 метров.

Лифт для удобства посетителей.

Кроме того, в саду будут работать два ресторана, а также детская и развлекательная площадка. Восстановлена старая входная зона с сохранением оригинального стиля, а также проведены работы по улучшению инфраструктуры: построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения.

Обновлённая система орошения и новый забор вдоль территории сада обеспечивают поддержание здоровья растительности на площади в 26 гектаров.

Сотрудник Trend также снял на камеру красоту сада, запечатлев его изменения и обновления, которые теперь привлекают внимание посетителей и делают его доступным для широкой публики.