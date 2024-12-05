https://news.day.az/society/1713034.html В Азербайджане обновлен список жизнеобеспечивающих объектов, подлежащих охране В Азербайджане внесены изменения в Список жизнеобеспечивающих объектов особой важности, подлежащих охране. Как передает Day.Az, cоответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане обновлен список жизнеобеспечивающих объектов, подлежащих охране
В Азербайджане внесены изменения в Список жизнеобеспечивающих объектов особой важности, подлежащих охране.
Как передает Day.Az, cоответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.
Обновленный список содержит перечень объектов, которые играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности населения и экономики страны и требуют особого внимания в плане охраны и безопасности.
С обновленным списком можно ознакомиться по ссылке.
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