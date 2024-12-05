В Азербайджане обновлен список жизнеобеспечивающих объектов, подлежащих охране

В Азербайджане внесены изменения в Список жизнеобеспечивающих объектов особой важности, подлежащих охране.

Как передает Day.Az, cоответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.

Обновленный список содержит перечень объектов, которые играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности населения и экономики страны и требуют особого внимания в плане охраны и безопасности.

С обновленным списком можно ознакомиться по ссылке.