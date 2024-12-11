В этой части Баку могут подорожать дома и квартиры

Согласно генеральному плану Баку, в различных районах города расширяется социальная инфраструктура, проводятся капитальное строительство и работы по благоустройству. На фоне текущих процессов и предстоящих работ одним из основных вопросов, который интересует население, являются цены на недвижимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, эксперт по недвижимости Рамиль Османлы говорит, что на стоимость домов и квартир оказывают влияние основные факторы, такие как расположение, общественная функциональность и близость к социальной инфраструктуре. Эксперт отмечает, что с течением времени использование общественного транспорта, особенно метро, станет более массовым по сравнению с личными автомобилями. В соответствии с перспективным планом развития фиолетовой линии Баку, на которой в настоящее время работают 4 станции, планируется строительство 10 новых станций, включая 6 пересадочных.

В реализации будущих проектов после станции "Дарнагюль" планируется соединение 3 станций с "Короглу", а также строительство 4 станций от "Хатаи" до "Ази Асланова". После станции "Ичери Шехер" также планируется строительство двух станций.

В генеральном плане Баку также предусмотрено создание кольцевых линий метро. По зеленой линии поезда будут проходить через "Короглу", охватывая районы Бакиханов, Гарачухур, Йени Гюнешли и соединяться с станцией "Ази Асланов-2". Ожидается, что в этих районах также несколько вырастут цены на недвижимость.