В Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог

Количество проектов, реализуемых Госагентством автомобильных дорог на освобожденных территориях Азербайджана, составляет 44, а общая протяженность 3040,1 км.

Как сообщает Day.Az, за минувшие годы завершены работы по строительству 6 автодорог, 38 строящихся объектов планируется завершить в 2025-2026 годах.

Кроме того, Агентство продолжает строительство внутренних дорог 6 городов (Шуша, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар и Джебраил), а также автодорог к 7 селам.