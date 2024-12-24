https://news.day.az/society/1717827.html В Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог Количество проектов, реализуемых Госагентством автомобильных дорог на освобожденных территориях Азербайджана, составляет 44, а общая протяженность 3040,1 км. Как сообщает Day.Az, за минувшие годы завершены работы по строительству 6 автодорог, 38 строящихся объектов планируется завершить в 2025-2026 годах.
В Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог
Количество проектов, реализуемых Госагентством автомобильных дорог на освобожденных территориях Азербайджана, составляет 44, а общая протяженность 3040,1 км.
Как сообщает Day.Az, за минувшие годы завершены работы по строительству 6 автодорог, 38 строящихся объектов планируется завершить в 2025-2026 годах.
Кроме того, Агентство продолжает строительство внутренних дорог 6 городов (Шуша, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар и Джебраил), а также автодорог к 7 селам.
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