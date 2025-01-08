В ряде улиц Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Гара Гараева, в направлении от станции метро "Гара Гараев" до станции метро "Кёроглу";

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг";

14. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

16. Проспект Зии Буниятов, от пересечения с улицей Ахмед Реджебли до пересечения с проспектом Ататюрка.