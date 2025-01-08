На что следует обратить внимание при покупке золотых изделий?

Из золотого браслета высыпался песок.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, видеозапись с этим инцидентом вызвала широкий отклик в социальных сетях.

Ювелиры подтверждают, что подобные случаи не редкость. По их словам, в изделия могут добавлять песок и другие примеси, чтобы увеличить их вес.

Продавцы рекомендуют внимательно проверять покупаемые украшения. Также советуют приобретать только новые изделия.

Стоит отметить, что до 2019 года контроль за рынком ювелирных изделий осуществляла Пробирная палата, которая проверяла качество золота и ставила на продукцию специальное ромбовидное клеймо, подтверждающее соответствие стандартам. Однако примерно шесть лет назад эта организация была упразднена, и рынок остался без должного контроля.

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