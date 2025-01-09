На автодорогах Азербайджана появятся новые электронные весы

На автодорогах Азербайджана установят новые электронные весы для автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

На автодорогах Азербайджана в настоящее время функционируют шесть электронных весов, предназначенных для контроля веса крупных транспортных средств.

Как сообщается в агентстве, на текущий момент электронные весы установлены в четырех точках страны.

Процесс установки проходит в два этапа. На первом этапе планируется установить 17 весов в 11 местах, а на втором - 34 весы в 20 точках. Всего в 31 месте будет установлено 51 устройство.

Агентство также уточнило, что в рамках первого этапа уже завершена установка шести весов в четырех точках, и в ближайшее время начнется монтаж 11 весов в семи других местах.