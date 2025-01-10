В Азербайджане повышается интерес к добровольному донорству органов
Число граждан, желающих стать донорами после смерти, значительно увеличилось по сравнению с 2023 годом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов министерства здравоохранения в ответ на запрос АПА.
Было отмечено, что несмотря на то, что общее количество людей, желающих стать донорами после смерти, невелико, это положительный шаг, свидетельствующий о гуманности.
"Мы считаем, что эта инициатива продолжится, и все больше людей захотят стать донорами. Каждое новое донорское обращение означает еще одну надежду и жизнь для другого человека. Один донор может подарить жизнь и надежду 8 людям".
Также было отмечено, что здоровые органы могут дать новую жизнь нескольким людям, поэтому каждый должен относиться к этой теме чутко и быть информированным о донорстве органов. С этой целью Центр проводит просветительские мероприятия. В результате проведенных мероприятий с 2024 года число доноров увеличилось.
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