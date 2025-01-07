В Азербайджане растет вероятность распространения нового вируса

В мире распространяется новый респираторный вирус под названием метапневмовирус.

Как сообщает Day.Az, новый вирус, выявленный в Китае, зарегистрирован также в Казахстане, Кыргызстане, России и Индии.

Инфекционист Васиф Алиев в интервью для "Xezer Xeber" отметил, что, несмотря на то, что вирус наблюдается во многих странах мира, включая государства, близкие к Азербайджану, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не сделала никаких заявлений по этому поводу. Хотя подробной статистики о заболевании пока не опубликовано, вероятность его распространения в Азербайджане высока.

По его словам, в некоторых случаях заражение этим вирусом может привести к летальному исходу.

Инфекционист также подчеркнул, что, хотя некоторые лекарства эффективны при лечении метапневмовирусной инфекции, вакцины от этого заболевания пока не существует. Для предотвращения заражения важно соблюдать правила гигиены, как это было во время пандемии коронавируса.

Министерство здравоохранения особенно рекомендует людям с повышенной восприимчивостью использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски) на массовых мероприятиях и в местах скопления людей, а также соблюдать гигиену рук. Рекомендуется включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами. Лицам с любыми респираторными симптомами целесообразно проходить симптоматическое лечение в домашних условиях.

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