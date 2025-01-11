https://news.day.az/society/1722041.html В Азербайджане задержаны еще девять тиктокеров Правоохранительные органы Азербайджана продолжают активные меры по борьбе с распространением непристойного контента в соцсетях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, стали известны имена тиктокеров, которые были привлечены к уголовной ответственности в ходе этих действий.
В Азербайджане задержаны еще девять тиктокеров
Правоохранительные органы Азербайджана продолжают активные меры по борьбе с распространением непристойного контента в соцсетях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, стали известны имена тиктокеров, которые были привлечены к уголовной ответственности в ходе этих действий.
Среди них: Эльвин Абдуллазаде, Магеррам Гасанов, Захид Алысой, Алим Гасымзаде, Джейхун Набиев, Мурад Мамедов, Гюнай Алиева, Хакан Хусифов и Гуанна Гулиева.
Для каждого из них судом была определена мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
По данным эпизодам продолжается следствие.
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