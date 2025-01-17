Часть одного из районов Баку временно останется без света

17 января в связи с проведением реконструкции и ремонтных работ на территории поселка Бинагади, расположенного в одноименном районе столицы, не будет электроэнергии на ряде территорий.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно данным, в период с 10:00 до 14:00 будет приостановлено электроснабжение в поселке Бинагади и в новых жилых массивах на его территории. После завершения ремонтных работ электроснабжение будет восстановлено.